Фондовые торги откроются сдержанным ростом - ИФ "Олма"

"В последний день недели фондовые торги откроются сдержанным ростом на фоне технической перепроданности и улучшающегося внешнего фона. Данные технического анализа позволяют диагностировать продолжение снижения по индексу РТС (закрытие недели опять произойдет на значимом уровне поддержки). На валютном рынке сегодня вероятно некоторое укрепление рубля (тестирование уровня 57 рублей в качестве поддержки выглядит обоснованным)", - считает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.