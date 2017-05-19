.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовые торги откроются сдержанным ростом - ИФ "Олма"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 мая 2017 года 09:41
Фондовые торги откроются сдержанным ростом - ИФ "Олма"
"В последний день недели фондовые торги откроются сдержанным ростом на фоне технической перепроданности и улучшающегося внешнего фона. Данные технического анализа позволяют диагностировать продолжение снижения по индексу РТС (закрытие недели опять произойдет на значимом уровне поддержки). На валютном рынке сегодня вероятно некоторое укрепление рубля (тестирование уровня 57 рублей в качестве поддержки выглядит обоснованным)", - считает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.
.
19 мая 2017 года 11:10
"Сегодня с утра доходности UST-10 удерживаются в районе 2,23-2,24% годовых, нефть Brent приближается к отметке в 53 доллара за баррель. Все это должно оказывать поддержку российским евробондам, которые могут постепенно восстанавливаться в цене. Впрочем, игроки рынка будут в ожидании новостей из... читать дальше
.19 мая 2017 года 09:43
Фондовые индексы США выросли в четверг. Азиатские фондовые рынки стабилизировались в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
.18 мая 2017 года 19:09
Настроения на финансовых рынках в среду оказались под ударом из-за растущих опасений по поводу предполагаемого вмешательства президента США Дональда Трампа в дела ФБР, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Бегство в защитные активы подтолкнуло доходность по... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:20
"Тема политических перипетий в США продолжает раскачивать рынки и переключает их в режим “risk-off”. Доллар США остается под давлением, в то время как интерес традиционно защитным CHF, JPY сохраняется. С начала текущей недели EUR, CHF и JPY выросли на 1.5-2.5% против «американца», VIX Index... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:36
"Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где, похоже, сезонный фактор... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:12
"Сегодня с утра доходности UST-10 вновь пытаются идти ниже отметки 2,22% годовых под давлением политической неопределенности в США. Нефть Brent при этом удерживается на уровне 52 долларов за баррель, получая поддержку от недельных данных по запасам и добыче в США и с приближением даты (25 мая)... читать дальше
.18 мая 2017 года 10:21
Стремление к паритету для пары евро/доллар на горизонте ближайших 3-9 месяцев остается в силе - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Рост пары евро/доллар, который мы наблюдали последний месяц, похоже, вчера истощил свой потенциал. И в данный момент интересной представляется возможность игры на понижение в этой паре. Евро, как представляется, находится в долгосрочном нисходящем тренде, и ценовой скачок апреля-мая можно... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги в среду рекордным падением с 24 июня прошлого года. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в четверг. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.18 мая 2017 года 09:21
"Цены на нефть снова выросли, получив поддержку от доклада Минэнерго США по изменению запасов нефти за прошлую неделю. В частности, котировки нефти достигли самого высокого уровня почти через три недели после того, как EIA сообщила о шестом еженедельном снижении запасов нефти в США. Данные из... читать дальше
.17 мая 2017 года 18:16
До конца недели нефтяные цены могут вырасти до уровня $53 и закрепиться в диапазоне $51,8-53,2 - Бинбанк
"Умеренно позитивный новостной фон к середине недели позволяет нефтяным ценам вновь закрепиться вблизи отметки $52,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Нефтяной рынок пребывает в ожидании – участники рынка ждут итогового решения по вопросу продления пакта ОПЕК+ по сокращению... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.