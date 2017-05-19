Индекс ММВБ начнет пятничные торги, скорее всего, в "плюсе" - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ начнет пятничные торги, скорее всего, в "плюсе". Если рассматривать сложившуюся картину по индексу ММВБ как колебания в рамках “боковика” 1950-2050, то в настоящий момент индекс находится ближе к нижней границе, что обуславливает преимущественно покупки. В негативном варианте на следующей неделе индекс ММВБ продолжит движение к 1900-1950 пунктам. Однако мы отдаем предпочтение покупкам в ходе текущего снижения, ожидая в будущем восходящий тренд к 2050-2070, 2150 и выше", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.