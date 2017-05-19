Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе отметки 1970 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют на оптимизме относительно продления странами ОПЕК+ на следующей неделе сделки по ограничению добычи "черного золота" ещё на 9 месяцев. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после роста накануне меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1970 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор попытается отыграть часть понесенных за неделю потерь".