Цены на золото растут на бегстве в защитные активы - Julius Baer

Настроения на финансовых рынках в среду оказались под ударом из-за растущих опасений по поводу предполагаемого вмешательства президента США Дональда Трампа в дела ФБР, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Бегство в защитные активы подтолкнуло доходность по облигациям США к снижению, что оказало давление на доллар США и вызвало рост цен на золото на 2% до 1 260 долл. США за унцию.

"Исторически политические события не оказывали длительного влияния на золото, если только не возникали более широкие последствия для экономики и финансовых рынков, - комментирует эксперт. - Экономическая обстановка в США устойчива, и это делает обоснованными ожидания дальнейшего роста ставок даже без реализации планов Трампа по проведению налоговой реформы и увеличению расходов на инфраструктурные проекты. В свою очередь, такая ситуация должна ограничить рост цен на золото, что определяет нашу нейтральную позицию по металлу. Мы ожидаем, что цены на золото будут колебаться в районе 1 200 долл. США за унцию. С учетом сказанного, золото может продолжить получать достаточную поддержку, чтобы оставаться выше этого уровня, в случае, если нынешние предположения приведут к периоду повышенной неопределенности на финансовых рынках".

К. Менке полагает, что золото продолжит получать поддержку только если текущие события будут иметь более широкие последствия для экономики или финансовых рынков: "Ввиду благоприятной экономической ситуации в США и сохраняющимся прогнозам по повышению ставок мы сохраняем нейтральную позицию по золоту".