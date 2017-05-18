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18 мая 2017 года 19:09
Цены на золото растут на бегстве в защитные активы - Julius Baer
Настроения на финансовых рынках в среду оказались под ударом из-за растущих опасений по поводу предполагаемого вмешательства президента США Дональда Трампа в дела ФБР, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Бегство в защитные активы подтолкнуло доходность по облигациям США к снижению, что оказало давление на доллар США и вызвало рост цен на золото на 2% до 1 260 долл. США за унцию. "Исторически политические события не оказывали длительного влияния на золото, если только не возникали более широкие последствия для экономики и финансовых рынков, - комментирует эксперт. - Экономическая обстановка в США устойчива, и это делает обоснованными ожидания дальнейшего роста ставок даже без реализации планов Трампа по проведению налоговой реформы и увеличению расходов на инфраструктурные проекты. В свою очередь, такая ситуация должна ограничить рост цен на золото, что определяет нашу нейтральную позицию по металлу. Мы ожидаем, что цены на золото будут колебаться в районе 1 200 долл. США за унцию. С учетом сказанного, золото может продолжить получать достаточную поддержку, чтобы оставаться выше этого уровня, в случае, если нынешние предположения приведут к периоду повышенной неопределенности на финансовых рынках". К. Менке полагает, что золото продолжит получать поддержку только если текущие события будут иметь более широкие последствия для экономики или финансовых рынков: "Ввиду благоприятной экономической ситуации в США и сохраняющимся прогнозам по повышению ставок мы сохраняем нейтральную позицию по золоту".
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19 мая 2017 года 11:10
"Сегодня с утра доходности UST-10 удерживаются в районе 2,23-2,24% годовых, нефть Brent приближается к отметке в 53 доллара за баррель. Все это должно оказывать поддержку российским евробондам, которые могут постепенно восстанавливаться в цене. Впрочем, игроки рынка будут в ожидании новостей из... читать дальше
.19 мая 2017 года 09:43
Фондовые индексы США выросли в четверг. Азиатские фондовые рынки стабилизировались в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
.18 мая 2017 года 13:20
"Тема политических перипетий в США продолжает раскачивать рынки и переключает их в режим “risk-off”. Доллар США остается под давлением, в то время как интерес традиционно защитным CHF, JPY сохраняется. С начала текущей недели EUR, CHF и JPY выросли на 1.5-2.5% против «американца», VIX Index... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:36
"Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где, похоже, сезонный фактор... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:12
"Сегодня с утра доходности UST-10 вновь пытаются идти ниже отметки 2,22% годовых под давлением политической неопределенности в США. Нефть Brent при этом удерживается на уровне 52 долларов за баррель, получая поддержку от недельных данных по запасам и добыче в США и с приближением даты (25 мая)... читать дальше
.18 мая 2017 года 10:21
Стремление к паритету для пары евро/доллар на горизонте ближайших 3-9 месяцев остается в силе - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Рост пары евро/доллар, который мы наблюдали последний месяц, похоже, вчера истощил свой потенциал. И в данный момент интересной представляется возможность игры на понижение в этой паре. Евро, как представляется, находится в долгосрочном нисходящем тренде, и ценовой скачок апреля-мая можно... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги в среду рекордным падением с 24 июня прошлого года. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в четверг. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.18 мая 2017 года 09:21
"Цены на нефть снова выросли, получив поддержку от доклада Минэнерго США по изменению запасов нефти за прошлую неделю. В частности, котировки нефти достигли самого высокого уровня почти через три недели после того, как EIA сообщила о шестом еженедельном снижении запасов нефти в США. Данные из... читать дальше
.17 мая 2017 года 18:16
До конца недели нефтяные цены могут вырасти до уровня $53 и закрепиться в диапазоне $51,8-53,2 - Бинбанк
"Умеренно позитивный новостной фон к середине недели позволяет нефтяным ценам вновь закрепиться вблизи отметки $52,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Нефтяной рынок пребывает в ожидании – участники рынка ждут итогового решения по вопросу продления пакта ОПЕК+ по сокращению... читать дальше
.17 мая 2017 года 17:40
Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики перекраивают глобальный долговой рынок - УК "Альфа-Капитал"
Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики плавно перекраивают глобальный долговой рынок. Особое внимание привлекают долговые рынки Японии, еврозоны и долговые инструменты, номинированные в евро, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. "Дивергенция... читать дальше
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