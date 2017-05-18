Разочарование дня - дивиденды Газпрома - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 18 мая, на российском фондовом рынке преобладает пессимизм, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Индекс ММВБ теряет 1,5%, РТС при этом дешевеет на 3,2% - на фоне ослабления курса рубля на 1,3%. Отечественный рынок оказался под давлением негативных настроений глобальных инвесторов, вызванных усиливающимся политическим конфликтом в США, способным даже привести к импичменту Д.Трампа. Азиатские площадки сегодня закрылись в минусе, европейские рынки торгуются в красной зоне. Американские индексы сегодня потихоньку отыгрывают часть понесенных вчера потерь. Вероятно, наиболее оптимистичные инвесторы предположили, что при текущей структуре Палаты представителей (2/3 - республиканцы) негативный сценарий с отставкой текущего Президента очень маловероятен.

Нефть сегодня торгуется в боковике $51-51,6 за баррель (по Brent спот), не оказывая никакой поддержки российскому рынку. Уверенность представителей ОПЕК в достижении консенсуса с членами картеля и странами не-ОПЕК о продлении соглашения ОПЕК передалась инвесторам и привела к росту котировок Brent на 6,8% за вторую декаду мая. Вчерашний отчет Минэнерго США впервые за 12 недель отразил снижение добычи (на 9 тыс баррелей в сутки), за счет сокращения бурения на Аляске. Тем не менее в остальных штатах добыча продолжила расти. Сокращение запасов составило -1,7 млн баррелей (уже 6 недель подряд), что безусловно порадовало рынки.

Разочарованием дня сегодня стало объявление дивидендов Газпрома. Правительство одобрило выплату 190 млрд руб акционерам за 2016 год, что означает лишь небольшую прибавку к рекомендуемой менеджментом цифре: 8 руб вместо 7,89 руб. На этом фоне Газпром дешевеет на 4,3% сегодня.

Среди растущих историй сегодня не так много компаний. В лидерах роста можно выделить ритейлера O’Key (+4,2%), который вчера на конференц-колле для инвесторов представил стратегию развития компании на 2017-20118 гг.