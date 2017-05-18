UBS поднял рейтинг акций ВТБ до "покупать" и оценку вдвое

Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,04 рубля до 0,08 рубля за штуку, сообщается в обзоре UBS.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "покупать".