Доллар готов вновь возобновить движение в сторону 59 либо 60 рублей - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Многие инвесторы ждут отметки 55 рублей и последующего роста доллара. Я вижу, что доллар "замер на низком старте" и готов вновь возобновить движение в сторону 59 либо 60 рублей. Если доллар текущую неделю завершит выше отметки 57,15-57,20, это будет говорить о том, что всё-таки могут возобновиться какие-то "бычьи" попытки для дальнейшего повышения курса доллара", - обращает внимание заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.