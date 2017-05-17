Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики перекраивают глобальный долговой рынок - УК "Альфа-Капитал"

Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики плавно перекраивают глобальный долговой рынок. Особое внимание привлекают долговые рынки Японии, еврозоны и долговые инструменты, номинированные в евро, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.

"Дивергенция между монетарными политиками стран начинает сказываться на долговых рынках, - указывает эксперт компании. - Ожидания по ужесточению монетарной политики в США и ультрамягкая политика в еврозоне ведут к росту стоимости хеджирования позиций, номинированных в долларах. Существенно это сказывается на фондах, у которых валюта портфеля евро или иена. Несмотря на плавное уменьшение программы количественного смягчения в еврозоне, доходности остаются низкими или даже отрицательными по коротким суверенным облигациям. Особенно сильно такая ситуация заметна на рынке высокодоходных облигаций, номинированных в евро. Некоторые бумаги сейчас находятся на исторических максимумах, а некоторые нереально купить, так как их нет в рынке. Дефицит евро бумаг с положительной доходностью и отсутствие качественных альтернатив создает условия для перегрева рынка высокодоходных облигаций в евро. В таких условиях потенциальная доходность и риск облигаций в евро выглядит сомнительной. При этом стоит держать в голове риски еврозоны и экономические дисбалансы в регионе. В таких условиях лучше обратить внимание на британские бумаги в долларах США и качественные суверенные и квази-суверенные бумаги развивающих стран, к примеру, ЮАР, Мексика, Колумбия и Бразилия".