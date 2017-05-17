К закрытию пара доллар/рубль вполне может уйти ниже 56,8 - ИК "ФИНАМ"

"На валютном рынке Московской биржи доллар США прибавляет 0,6%, поднимаясь до 56,9 руб., евро дорожает на 0,9%, до 63,3 руб. Рубль, скорее всего, продемонстрирует небольшое укрепление к доллару от текущих значений. К закрытию пара доллар/рубль вполне может уйти ниже 56,8 руб." - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.