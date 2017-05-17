Дневной график USD/RUB уже сигнализирует о снижении вероятности укрепления рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль слабеет как на внешних факторах, так и на свежих предложениях Минфина. Естественно, что нефть и налоговый период обеспечивают рубль поддержкой, но дневной график USD/RUB уже сигнализирует о снижении вероятности укрепления рубля, если вовсе не говорит о развороте долгосрочной тенденции", - обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.