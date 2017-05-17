У рубля есть поддержка - ИК Еврофинансы

При росте нефтяных цен российские биржи получили сильный драйвер в дополнение к налоговому периоду, "carry trade" и комфортным ценам рублевых активов, что может поддержать рубль к завершению сессии, отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.