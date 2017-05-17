После небольшой коррекции вниз контракты Brent возобновят свой рост - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под умеренным давлением в последние сутки после того, как данные по запасам из США несколько охладили пыл покупателей, двинувших котировки вверх почти на 10% за 10 дней. Данные по запасам сейчас вряд ли существенно изменят фундаментальную картину на рынке. Учитывая, что шансы на то, что ОПЕК продлит пакт по сокращению добычи до конца первого квартала 2018 года, приближаются к 100%, падение котировок Brent ниже 50 долларов за баррель будет выглядеть фундаментально необоснованным. Полагаем, что после небольшой коррекции вниз контракты Brent с ближайшим сроком экспирации возобновят свой рост и попробуют закрепиться в диапазоне 55-60 к 25 мая - дате оглашения итогов встречи ОПЕК", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.