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17 мая 2017 года 12:58
Внешэкономбанк планирует размещение минимум на 15 млрд руб. - Уралсиб
Внешэкономбанк планирует размещение минимум на 15 млрд руб. Ориентир ставки купона составляет 9,1–9,35%. ВЭБ 19 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-07, объем размещения составит не менее 15 млрд руб., срок – 2,5 года. Ориентир ставки купона – 9,1–9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,31–9,57% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 мая. "Комфортная ликвидная позиция. В нынешнем году наступает срок погашения рублевых облигаций банка на 9 млрд руб., а также предстоит оферта по выпускам на 25 млрд руб., - указывают эксперты корпорации Уралсиб. - Последний раз ВЭБ размещал рублевые облигации в марте (также на 15 млрд руб., срок обращения составлял всего год), до этого, в январе, были размещены четырехлетние бумаги на 10 млрд руб. Банк располагает достаточным объемом денежных средств на балансе для погашения всех публичных инструментов (долларовых и рублевых), которые должны быть произведены в 2017 г., – 350 млрд руб. на конец 4 кв. 2016 г. против порядка 2 млрд долл. к погашению (около 112 млрд руб.), однако новое размещение может иметь смысл, учитывая текущую рыночную конъюнктуру. Финансовое положение ВЭБа в 4 кв. 2016 г. не улучшилось – чистый убыток после приблизительно нулевого уровня в 3 кв. вырос до 26 млрд руб. (ROAE около 19%), но для государственного института развития на данный момент более важным представляется сохранение поддержки государства (в бюджет на этот год заложено вливание средств в размере 150 млрд руб.) и относительно комфортная ликвидная позиция". На вторичном рынке ликвидные выпуски ВЭБа – 001Р-02 и 001Р-04 (дюрация 1,6 и 1,8 года соответственно) торгуются с доходностью примерно 9,3%. Таким образом, эксперты ждут размещение нового выпуска ближе к нижней границе объявленного диапазона, то есть с купоном порядка 9,1%.
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17 мая 2017 года 18:16
До конца недели нефтяные цены могут вырасти до уровня $53 и закрепиться в диапазоне $51,8-53,2 - Бинбанк
"Умеренно позитивный новостной фон к середине недели позволяет нефтяным ценам вновь закрепиться вблизи отметки $52,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Нефтяной рынок пребывает в ожидании – участники рынка ждут итогового решения по вопросу продления пакта ОПЕК+ по сокращению... читать дальше
.17 мая 2017 года 17:40
Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики перекраивают глобальный долговой рынок - УК "Альфа-Капитал"
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.17 мая 2017 года 14:58
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.17 мая 2017 года 13:30
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.17 мая 2017 года 13:06
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.17 мая 2017 года 11:11
"Нефтяные цены остановили ралли последних дней, дошедшее выше $52 по Brent, - констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. - Причина - неожиданно выросли запасы в США на 0,9 млн барр., по данным института API, при прогнозе уменьшения на 2,3 млн Объёмы запасов сейчас воспринимаются... читать дальше
.17 мая 2017 года 10:41
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.17 мая 2017 года 10:35
У котировок нефти серьёзные фундаментальные предпосылки для возращения к прежнему нисходящему тренду - Amarkets
"Котировки нефти после непродолжительного ралли в начале недели во вторник снова снизились, напомнив трейдерам о силе медведей, а также наличии серьёзных фундаментальных предпосылок для возращения к прежнему нисходящему тренду, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Цены на нефть... читать дальше
.17 мая 2017 года 09:23
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам сессии во вторник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в среду. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.16 мая 2017 года 17:56
"Новые 300 скважин оказывают значимое влияние на рынок, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В отличие от прошлого ноября, когда цены на нефть отреагировали резким скачком в ответ на первое объявление о соглашении ОПЕК по сокращению объемов добычи, сейчас цены... читать дальше
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