Мы считаем рубль переоцененным относительно текущих цен на нефть - Банк «Санкт-Петербург»

"Мы считаем рубль переоцененным относительно текущих цен на нефть, в мае ожидаем умеренного

ослабления рубля до 59-60 руб./$. Фундаментальные причины ослабления курса – сезонное сжатие положительного сальдо текущего счета, дивидендные выплаты, покупки валюты в резервы Минфином, ожидаемое снижение ключевой ставки Банка России вкупе с повышением учетной ставки ФРС США (снижение доходности операций carry trade), а также возможный запуск валютных интервенций Банком России", - прогнозируют аналитики банка «Санкт-Петербург».