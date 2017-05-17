Рубль выглядит довольно стабильно - Банк "Зенит"

"Рубль выглядит довольно стабильным, рублевая цена барреля вчера немного превысила уровень в 3000 руб., что говорит о постепенном приближении российской валюты к более "справедливым" значениям", - отмечают специалисты Банка "Зенит".