ГК "ПИК" не планирует погашать казначейские GDR, обсудит новую дивидендную политику в ближайшие месяцы

ГК "ПИК" не планирует погашать казначейские глобальные депозитарные расписки (GDR), которые она аккумулировала после выкупа.

Как говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Михаила Ганелина по итогам встречи с топ-менеджерами группы, эти бумаги могут быть использованы в будущем как залог или как средство дополнительного фондирования.

Кроме того, совет директоров ГК "ПИК" рассмотрит новую дивидендную политику группы в течение ближайших нескольких месяцев. "Должен быть найден баланс между привлекательной дивидендной политикой и снижением долговой нагрузки", - говорится в обзоре ИК.