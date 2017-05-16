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16 мая 2017 года 16:54
Путь к 50 рублям за доллар открыт - TeleTrade
"В последние дни произошло два важных события, которые определяют и еще определят динамику российского рубля в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Во-первых, судя по последним заявлениям, страны ОПЕК и Российская Федерация принципиально определились в вопросе пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти - продлевать соглашение надо, причем не на шесть, а на девять месяцев, исключений из соглашения (в прошлый раз Иран, Ливия, Нигерия были вне договора) быть не должно. Конечно, эти заявления поддержали падающую нефть. Надо сказать, что к 5 мая нефтяные фьючерсы потеряли от апрельских максимумов больше 15 процентов. И вот, буквально за несколько торговых дней возврат к 50, и на данный момент Brent стоит 52 доллара за баррель. Рубль отреагировал традиционно, он начал укрепляться к корзине валют, правда, с амплитудой меньше чем у нефти, котировки американского доллара снизились почти до 56 рублей. Однако главным, с моей точки зрения, для рубля стала публикация аналитической заметки экономистов из Российского Центробанка "Валютный курс и конкурентоспособность экономики". Заметка носит программный характер, а выводы, сделанные в ней, носят, не побоюсь этого слова, революционный для нашего ЦБ характер. Вот эти выводы: 1) укрепление курса национальной валюты - это нормальный процесс для стран, которые догоняют развитые страны; 2) конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты не стимулирует рост качества и эффективности производства и благосостояния населения; 3) в современном мире валютный курс перестает быть источником конкурентоспособности для растущего числа товаров; 4) слабый валютный курс стимулирует трудоемкие производства, для развития трудоемких производств в России нет свободных трудовых ресурсов, в стране уже создана развитая индустриальная база, и смещение в сторону трудоемких отраслей будет регрессом; 5) (самый главный) для такой страны как Россия в политике слабой валюты больше минусов, чем плюсов. Да, пока это только заметка, которая не отражает официальную монетарную политику. Однако если такой подход станет основой монетарной политики ЦБ, то можно с уверенностью сказать, что дорога на 50 рублей за доллар открыта", - комментирует ситуацию главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов.
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16 мая 2017 года 17:56
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.16 мая 2017 года 09:34
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.15 мая 2017 года 17:39
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.15 мая 2017 года 16:50
"Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием усиления политической нестабильности в мире на фоне ослабления курса доллара США. Представители ФРС США сообщают, что в настоящий момент геополитическая неопределенность сильнее, чем полтора-два года назад. Кроме того, регулятор... читать дальше
.15 мая 2017 года 13:22
"Нефть растет на фоне заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении добычи на 9 месяцев. К текущему моменту Brent тестирует уровень в $52/bbl. Т.о. до встречи 25 мая российской и саудовской сторонам предстоит убедить оставшихся 22... читать дальше
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