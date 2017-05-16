У индексных акций не хватает пока "запала" к росту - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Рынок не очень интересный сегодня - индекс ММВБ снижается на 0,3%. Если смотреть на индекс ММВБ, то движение последних двух недель вписывается в торговый диапазон 1980-2030, сейчас он находится ближе к нижней границе. Индекс ММВБ находится вокруг отметки 2000 последние три дня, но ему не удается отскочить наверх существенно, потому что не растут индексные бумаги. У индексных бумаг не хватает пока "запала" к росту. Вчерашнее выступление президента и его слова о том, что нужно при назначении дивидендов госкомпаний учитывать реальную прибыль, а не бумажную, привели к определенным распродажам", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.