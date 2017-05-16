В ближайшие дни, скорее всего, рубль будет стабилен - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль во вторник держится уверенно против доллара, торгуясь в диапазоне 56,20-56,50 руб./доллар. Поддержку оказывают цены на нефть – нефтяные котировки преодолели значение 52 доллара/баррель. Отметим, что у ОПЕК+ не так много инструментов влияния на рынок, и основный из них – продолжать сокращать объемы добычи. Кроме нефти отметим сохранение интереса к рисковым активам (в том числе и к рублевым). В ближайшие дни, скорее всего, рубль будет стабилен, возможно некоторое укрепление его позиций в район 56 рубле/доллар", - указывает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.