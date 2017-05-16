По итогам дневной сессии на Мосбирже прогнозируется снижение по ММВБ в пределах 0,5% - ИК "ФИНАМ"

"Во вторник ко второй половине дня ключевые российские фондовые индексы торгуются в умеренном "минусе": ММВБ теряет более 0,4%, снижаясь до 1994 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне "боковика" на валютном рынке снижается на 0,4%, торгуясь вблизи 1115 пунктов. Влияние со стороны внешнего фона остается неоднозначным. К текущему моменту по итогам дневной сессии на Мосбирже прогнозируется снижение по ММВБ в пределах 0,5% из-за негативного новостного потока и внешнего фона. На валютном рынке доллар, скорее всего, продемонстрирует околонулевую динамику к рублю, закрывшись вблизи отметки 56,3", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.