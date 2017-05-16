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16 мая 2017 года 15:09
БКС открыл четыре торговые идеи в металлургическом и горнодобывающем секторах РФ
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла четыре торговые идеи в металлургическом и горнодобывающем секторах РФ, сообщается в обзорах аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. Эксперты добавили в список наименее привлекательных на данный момент бумаг в секторе акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), акции Evraz и акции Polymetal (MOEX: POLY), а также новую pair trade (торговля парами): "Продажи "АЛРОСА" против "Норникеля" (MOEX: GMKN). "Мы добавили "АЛРОСА" в список наименее привлекательных бумаг, так как считаем их слишком дорогими особенно в свете сохранения слабости сортамента. Мы также отмечаем, что цены на алмазы находятся на историческом минимуме с ограниченным потенциалом роста, при этом для того, чтобы акции "АЛРОСА" были оценены справедливо в краткосрочной перспективе, цены на алмазы должны вырасти на 15%", - говорится в обзоре. При этом в нем отмечается, что акции "Норильского никеля" аналитики выбрали в качестве хеджа для короткой позиции по акциям "АЛРОСА", поскольку обе компании являются бенчмарками в российском секторе металлургии и добычи, однако "Норникель" стоит гораздо дешевле с учетом ограниченного потенциала снижения цен на никель и высокой дивидендной доходности 10%. "Мы рекомендуем позицию "ниже рынка" по "АЛРОСА" на коротком горизонте и "на уровне рынка" по "Норникелю", учитывая мультипликаторы", - говорится в обзоре. Акции Evraz аналитики добавили акции в список наименее привлекательных бумаг и рекомендуют продавать, несмотря на снижение котировок на 12% с начала мая. Бумаги подешевели наравне с сектором, а должны были упасть сильнее, считают эксперты. "Evraz легко может вновь стать убыточным. В EBITDA Evraz доминируют коксующийся уголь, фасонный прокат и полуфабрикаты. По спотовым ценам с корректировкой на некоторое снижение локальных цен на коксующийся уголь и железную руду до уровня мировых цен (есть некоторая задержка), структура EBITDA Evraz выглядит следующим образом: 34% коксующийся уголь (падение цен продолжится), 33% фасонный прокат и рельсы (есть вероятность снижения цен на 15%), 18% экспорт полуфабрикатов (падение на 10%). Мы отмечаем, что арматура практически исчезла из числа прибыльных продуктов, и ее доля в EBITDA составляет лишь 3% в свете падения рыночной доли Evraz и перехода на выпуск полуфабрикатов", - говорится в обзоре. "Мы рекомендуем продавать акции Polymetal и вносим их в список наименее привлекательных бумаг, так как считаем их неоправданно дорогими. Котировки акций Polymetal демонстрируют динамику лучше зарубежных аналогов, хотя мы не видим для этого причин ввиду отсутствия внутренних катализаторов, тогда как цены на золото нормализовались после роста в первом квартале 2017 года", - пишут К.Чуйко и О.Петропавловский. По их мнению, единственный внутренний триггер Polymetal (ввод золоторудного проекта "Кызыл" в Казахстане) давно известен и, соответственно, уже должен быть учтен в котировках. "Как ожидается, первый концентрат на проекте будет получен в третьем квартале 2018 года. Операционные результаты компании за первый квартал 2017 года совпали с ожиданиями и прогнозом менеджмента, то есть операционная динамика в 2017-2018 годах также должна быть уже заложена в цену бумаг. Таким образом, в перспективе мы не видим сюрпризов, которые могли бы оправдать текущие завышенные мультипликаторы", - отмечают они.
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