Рубль продолжает постепенное укрепление против доллара и евро - "Аналитика Онлайн"

По оценкам Минэкономразвития, инфляция в мае в России достигла целевого уровня 4%. Именно такую цель ставил перед собой Банк России еще в далеком 2014 году, напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Однако, по официальным данным, опубликованным на сайте Центробанка, инфляция зафиксирована только на апрель и составила 4,1%. А по данным Росстата, которые были опубликованы 12 мая, с начала текущего года инфляция составила 1,4%, годовой показатель не приводится. Теперь будет все больше поводов понизить ставку на предстоящем июньском заседании Центробанка. Эксперт компании надеется, что после выполнения плана и достижения целевого уровня по росту цен, Банк России все-таки начнет смягчать денежно-кредитную политику.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится на отметке 56 рублей 25 копеек, евро торгуется в районе 62 рублей 15 копеек, индекс ММВБ приближается к 2000 пунктам, а котировки нефти марки Brent держатся 52$ за баррель.

Несмотря на подъем цен на энергоносители и позитивные данные по доходам российских компаний, оказалось, что прибыль «российского достояния» Газпрома присутствует только на бумаге, об этом заявил Владимир Владимирович Путин, находясь с рабочим визитом в Пекине. Глава государства рассказал о том, что реального денежного потока, который был бы способен обеспечить выплату дивидендов на уровне 50% от прибыли, у компании нет. Получается, что прибыль у Газпрома «бумажная», а вот бонусы у руководства госкорпораций при этом абсолютно реальные, подчеркивает эксперт.

"Что же касается ситуации на рынке нефти и на валютном рынке, то котировки североморского сорта Brent продолжают держаться выше 52 долларов за баррель, что является позитивным фактором для курса российской валюты. Рубль продолжает свое постепенное укрепление против доллара и евро. Однако, по-прежнему, на наш взгляд, диапазон от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты отлично подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Целями для роста могут быть уровни 62-63 рубля за доллар", - заключает Г. Задоя.