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16 мая 2017 года 14:02
Лучше рынка сейчас выглядят бумаги банков и телекомов - ИК "Фридом-Финанс"
Рынки выжидают статистики о деловой активности в Германии и второй оценки ВВП еврозоны в 1-й квартал, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Но более важным сегодня представляется отчет о рынке нефти и данные об объемах промпроизводства и строительства домов в США. Американский рынок пока держится вблизи достигнутых максимумов, и поводов для коррекции не наблюдается. Импульсом к новому восходящему движению может стать рост в Азии. Японский индекс Nikkei уверенно движется к психологически важной отметке 20 000 п. По мнению эксперта, поводом для этого может стать завтрашняя статистика по промышленным заказам и производству в Японии. Ожидается их увеличение не менее чем на 3,3% к предыдущему году, тренд в промышленности последние полгода позитивный. "В России сегодня важной статистики и новостей не планируется, - указывает эксперт ИК. - Индекс ММВБ ожидаю вблизи 2000 п. Динамика, скорее всего, сохранится слабая, без выраженной отраслевой направленности. Среднесрочный потенциал роста на 10–13%, на мой взгляд, есть в бумагах ГМК Норникель, поводом для его реализации станет разворот нисходящего тренда в цене на никель. Негативных новостей, таких как увеличение производства в Азии, в последнее время нет, и есть шанс, что в начале лета цена на никель, который выглядит перепроданным с технической точки зрения, вновь достигнет $10 тыс. за тонну. На валютном рынке сегодня ожидаю боковик. Котировки Brent еще минимум два дня будут держаться около $52 за баррель, если этому не помешает статистическая сводка с американского рынка нефти. Курс USD/RUB, вероятнее всего, не покинет диапазона 56–56,50. Драйверами для более резких колебаний могут стать лишь новости о подготовке к продлению соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК и Россией, а также завтрашняя статистика запасов". Также Г. Ващенко подчеркивает, что лучше рынка сейчас выглядят бумаги банков и телекомов. Бумаги МТС, на взгляд эксперта, возможно, еще рано покупать, но сильный пролив котировок выглядит как хорошая возможность для входа в длинную позицию. Негатив вокруг АФК Система не скажется на компании. Крупные фонды может привлечь возможность купить акции МТС в районе 220–230 руб., если они до этих уровней опустятся с прицелом выхода из позиции в районе 290–300 руб., когда неприятная ситуация вокруг Системы нормализуется. Кроме того, летом ожидается дивиденд в районе 15 руб. на акцию, что, по мнению аналитика ИК, увеличит общую доходность.
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16 мая 2017 года 17:56
"Новые 300 скважин оказывают значимое влияние на рынок, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В отличие от прошлого ноября, когда цены на нефть отреагировали резким скачком в ответ на первое объявление о соглашении ОПЕК по сокращению объемов добычи, сейчас цены... читать дальше
.16 мая 2017 года 17:20
"Появляется все больше информации о более оптимистичном прогнозе ЕЦБ по экономическому росту в еврозоне, и мы считаем, что ЕЦБ все больше готов позволить распространяться слухам об ограничении политики «опережающих индикаций», сокращению закупок облигаций и даже возможности повышения ставки или... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:39
"Нефтяной рынок сохраняет оптимизм. Несмотря на то, что позитивный импульс после вчерашних новостей несколько ослаб, ожидания по сохранению тренда сезонного сокращения запасов продолжают поддерживать котировки «черного золота» в плюсе. Плюс к этому стоит добавить ослабление позиций доллара на... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:29
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи двухнедельных максимумов по мере того, как участники рынка дают оценку последним заявлениям руководителей ОПЕК о продлении пакта по сокращению добычи, а также ждут данных, которые могут зафиксировать очередное падение запасов... читать дальше
.16 мая 2017 года 10:31
"Нефть продолжает "подпитываться" позитивом от договоренности России и Саудовской Аравии продлить пакт по сокращению добычи до марта 2018 года. Также ожидается присоединение и других стран. Сегодня в фокусе будет ежемесячный отчет МЭА о состоянии глобального рынка нефти, что будет интересно в... читать дальше
.16 мая 2017 года 10:05
"Нефтяные котировки продолжают рост во вторник утром из-за договоренностей по сокращению добычи ряда стран-производителей, цена на Brent прибавляет 0,3%, стоимость барреля вплотную приблизилась к отметке 52 доллара. Мы полагаем, что в ближайшие дни этот рост может быть продолжен", - отмечает... читать дальше
.16 мая 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются во вторник, китайский рынок снижается. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.15 мая 2017 года 17:39
"Опубликованные в этот понедельник данные по экономической активности в Китае за апрель показали снижение темпов роста, - указывает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. - В частности, данные показали замедление темпов роста промышленного производства до 6,5% в годовом выражении, темпов роста... читать дальше
.15 мая 2017 года 16:50
"Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием усиления политической нестабильности в мире на фоне ослабления курса доллара США. Представители ФРС США сообщают, что в настоящий момент геополитическая неопределенность сильнее, чем полтора-два года назад. Кроме того, регулятор... читать дальше
.15 мая 2017 года 13:22
"Нефть растет на фоне заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении добычи на 9 месяцев. К текущему моменту Brent тестирует уровень в $52/bbl. Т.о. до встречи 25 мая российской и саудовской сторонам предстоит убедить оставшихся 22... читать дальше
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