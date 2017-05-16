В ближайшей перспективе позиции рубля останутся сильными - Бинбанк

"Рост цен на нефть можно считать одним из основных факторов укрепления рубля, наблюдавшегося в начале недели, - указывает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Позитивная динамика нефтяного рынка была обусловлена новостью о том, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев, тогда как ранее в основном обсуждался срок в полгода. Другой причиной роста курса рубля стало ослабление позиций доллара к валютам большинства стран мира, наблюдающееся после выхода 12 мая статистики по розничным продажам и индексу потребительских цен в США, которая оказалась несколько хуже ожиданий аналитиков. В сочетании с позитивной динамикой сырьевых рынков это позволило вырасти курсам валют большинства стран с формирующимися рынками (кроме Аргентины). Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе позиции рубля останутся сильными и курс национальной валюты даже может продолжить рост: по мере приближения встречи стран ОПЕК+ 25 мая не исключены продолжение роста цен на нефть и движение курса доллара к отметке 56 руб. и ниже. Налоговый период может оказать незначительную поддержку, но влияние данного фактора не следует преувеличивать".