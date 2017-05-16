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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Нефтяной рынок сохраняет оптимизм - "Нордеа Банк"
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16 мая 2017 года 12:39

Нефтяной рынок сохраняет оптимизм - "Нордеа Банк"

"Нефтяной рынок сохраняет оптимизм. Несмотря на то, что позитивный импульс после вчерашних новостей несколько ослаб, ожидания по сохранению тренда сезонного сокращения запасов продолжают поддерживать котировки «черного золота» в плюсе. Плюс к этому стоит добавить ослабление позиций доллара на глобальном рынке. В итоге фокус внимания смещается на данные от Минэнерго США, ближайшими ориентирами для Brent выступят отметки $51-52. МЭА опубликовало ежемесячный отчет. Стоит отметить определенный скептицизм в отношении достаточности текущих условий соглашения ОПЕК+ для сокращения запасов нефти до уровня 5-летней средней. Действительно, с учетом затоваренности по запасам и активности сланцевиков, процесс балансировки заметно растягивается, что не позволит ценам в перспективе ближайшего года выйти на уровни $60+, диапазон цен $50-60 останется актуальным", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.

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Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
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