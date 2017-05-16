Пара доллар/рубль может вновь снизиться к минимумам апреля - Промсвязьбанк

"Из внутренних событий отметим вчерашнее выступление главы департамента ЦБ по ДКП И. Дмитриева, заявившего, что на данный момент покупать валюту для пополнения резервов ЦБ не намерен, поскольку инфляция пока еще не устойчива, и для реализации такой программы должны сложиться "некие условия". На наш взгляд, у ЦБ пока нет однозначной позиции по возобновления покупок валюты в резервы, но при достижении целевых показателей по инфляции и сохранении позитивных внешних условий (высокие нефтяные цены, крепкий курс рубля) мы не исключаем, что ЦБ теоретически может объявить о возобновлении операций на июньском заседании. На рынке МБК ставка Mosprime o/n в понедельник незначительно подросла до 9,31%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ уменьшился до 2,77 трлн руб. Сегодня ЦБ РФ проведет депозитный аукцион сроком на одну неделю с лимитом 630 млрд руб. Нефтяные цены и глобальный "риск-аппетит" оказывают поддержку российской валюте. При сохранении текущих позитивных внешних условий пара доллар/рубль может вновь снизиться к минимумам апреля", - полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.