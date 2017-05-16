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Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара доллар/рубль может вновь снизиться к минимумам апреля - Промсвязьбанк
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16 мая 2017 года 12:11
Пара доллар/рубль может вновь снизиться к минимумам апреля - Промсвязьбанк
"Из внутренних событий отметим вчерашнее выступление главы департамента ЦБ по ДКП И. Дмитриева, заявившего, что на данный момент покупать валюту для пополнения резервов ЦБ не намерен, поскольку инфляция пока еще не устойчива, и для реализации такой программы должны сложиться "некие условия". На наш взгляд, у ЦБ пока нет однозначной позиции по возобновления покупок валюты в резервы, но при достижении целевых показателей по инфляции и сохранении позитивных внешних условий (высокие нефтяные цены, крепкий курс рубля) мы не исключаем, что ЦБ теоретически может объявить о возобновлении операций на июньском заседании. На рынке МБК ставка Mosprime o/n в понедельник незначительно подросла до 9,31%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ уменьшился до 2,77 трлн руб. Сегодня ЦБ РФ проведет депозитный аукцион сроком на одну неделю с лимитом 630 млрд руб. Нефтяные цены и глобальный "риск-аппетит" оказывают поддержку российской валюте. При сохранении текущих позитивных внешних условий пара доллар/рубль может вновь снизиться к минимумам апреля", - полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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16 мая 2017 года 17:56
"Новые 300 скважин оказывают значимое влияние на рынок, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В отличие от прошлого ноября, когда цены на нефть отреагировали резким скачком в ответ на первое объявление о соглашении ОПЕК по сокращению объемов добычи, сейчас цены... читать дальше
.16 мая 2017 года 17:20
"Появляется все больше информации о более оптимистичном прогнозе ЕЦБ по экономическому росту в еврозоне, и мы считаем, что ЕЦБ все больше готов позволить распространяться слухам об ограничении политики «опережающих индикаций», сокращению закупок облигаций и даже возможности повышения ставки или... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:39
"Нефтяной рынок сохраняет оптимизм. Несмотря на то, что позитивный импульс после вчерашних новостей несколько ослаб, ожидания по сохранению тренда сезонного сокращения запасов продолжают поддерживать котировки «черного золота» в плюсе. Плюс к этому стоит добавить ослабление позиций доллара на... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:29
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи двухнедельных максимумов по мере того, как участники рынка дают оценку последним заявлениям руководителей ОПЕК о продлении пакта по сокращению добычи, а также ждут данных, которые могут зафиксировать очередное падение запасов... читать дальше
.16 мая 2017 года 10:31
"Нефть продолжает "подпитываться" позитивом от договоренности России и Саудовской Аравии продлить пакт по сокращению добычи до марта 2018 года. Также ожидается присоединение и других стран. Сегодня в фокусе будет ежемесячный отчет МЭА о состоянии глобального рынка нефти, что будет интересно в... читать дальше
.16 мая 2017 года 10:05
"Нефтяные котировки продолжают рост во вторник утром из-за договоренностей по сокращению добычи ряда стран-производителей, цена на Brent прибавляет 0,3%, стоимость барреля вплотную приблизилась к отметке 52 доллара. Мы полагаем, что в ближайшие дни этот рост может быть продолжен", - отмечает... читать дальше
.16 мая 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются во вторник, китайский рынок снижается. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.15 мая 2017 года 17:39
"Опубликованные в этот понедельник данные по экономической активности в Китае за апрель показали снижение темпов роста, - указывает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. - В частности, данные показали замедление темпов роста промышленного производства до 6,5% в годовом выражении, темпов роста... читать дальше
.15 мая 2017 года 16:50
"Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием усиления политической нестабильности в мире на фоне ослабления курса доллара США. Представители ФРС США сообщают, что в настоящий момент геополитическая неопределенность сильнее, чем полтора-два года назад. Кроме того, регулятор... читать дальше
.15 мая 2017 года 13:22
"Нефть растет на фоне заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении добычи на 9 месяцев. К текущему моменту Brent тестирует уровень в $52/bbl. Т.о. до встречи 25 мая российской и саудовской сторонам предстоит убедить оставшихся 22... читать дальше
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