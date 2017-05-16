Сегодня мы ожидаем консолидации рынка ОФЗ на текущих уровнях - Промсвязьбанк

"Из событий вчерашнего дня отметим выступление главы департамента ДКП Банка России И.Дмитриева в ходе заседания Ассоциации региональных банков России. По его словам, в апреле-мае нерезиденты перестали активно наращивать свою долю в ОФЗ. Напомним, по данным ЦБ, объем покупок ОФЗ иностранными инвесторами в марте составил рекордные 159 млрд руб., а их доля в структуре владения достигла 30,1%. Опираясь на выступление И.Дмитриева и учитывая произошедшее за последние 6 недель снижение

доходностей ОФЗ на 30-40 б.п. можно сделать вывод, что рублевый долговой рынок сейчас способен показывать хороший рост и в отсутствие нетто-покупок из-за рубежа. Что касается высказываний представителя регулятора в отношении ДКП, то они были

достаточно консервативны и не дали новых сигналов для рынка. И.Дмитриев вновь озвучил позицию ЦБ, что замедление индекса потребительских цен до 4,1% г/г. произошло в основном за счет временных факторов, и пока инфляционные ожидания "не заякорятся" вблизи цели по инфляции, денежно-кредитная политика должна быть более осторожной и сдержанной. Сегодня мы ожидаем консолидации рынка ОФЗ на текущих уровнях", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.