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16 мая 2017 года 11:50
Сегодня мы ожидаем консолидации рынка ОФЗ на текущих уровнях - Промсвязьбанк
"Из событий вчерашнего дня отметим выступление главы департамента ДКП Банка России И.Дмитриева в ходе заседания Ассоциации региональных банков России. По его словам, в апреле-мае нерезиденты перестали активно наращивать свою долю в ОФЗ. Напомним, по данным ЦБ, объем покупок ОФЗ иностранными инвесторами в марте составил рекордные 159 млрд руб., а их доля в структуре владения достигла 30,1%. Опираясь на выступление И.Дмитриева и учитывая произошедшее за последние 6 недель снижение доходностей ОФЗ на 30-40 б.п. можно сделать вывод, что рублевый долговой рынок сейчас способен показывать хороший рост и в отсутствие нетто-покупок из-за рубежа. Что касается высказываний представителя регулятора в отношении ДКП, то они были достаточно консервативны и не дали новых сигналов для рынка. И.Дмитриев вновь озвучил позицию ЦБ, что замедление индекса потребительских цен до 4,1% г/г. произошло в основном за счет временных факторов, и пока инфляционные ожидания "не заякорятся" вблизи цели по инфляции, денежно-кредитная политика должна быть более осторожной и сдержанной. Сегодня мы ожидаем консолидации рынка ОФЗ на текущих уровнях", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.
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16 мая 2017 года 17:56
"Новые 300 скважин оказывают значимое влияние на рынок, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В отличие от прошлого ноября, когда цены на нефть отреагировали резким скачком в ответ на первое объявление о соглашении ОПЕК по сокращению объемов добычи, сейчас цены... читать дальше
.16 мая 2017 года 17:20
"Появляется все больше информации о более оптимистичном прогнозе ЕЦБ по экономическому росту в еврозоне, и мы считаем, что ЕЦБ все больше готов позволить распространяться слухам об ограничении политики «опережающих индикаций», сокращению закупок облигаций и даже возможности повышения ставки или... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:39
"Нефтяной рынок сохраняет оптимизм. Несмотря на то, что позитивный импульс после вчерашних новостей несколько ослаб, ожидания по сохранению тренда сезонного сокращения запасов продолжают поддерживать котировки «черного золота» в плюсе. Плюс к этому стоит добавить ослабление позиций доллара на... читать дальше
.16 мая 2017 года 12:29
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи двухнедельных максимумов по мере того, как участники рынка дают оценку последним заявлениям руководителей ОПЕК о продлении пакта по сокращению добычи, а также ждут данных, которые могут зафиксировать очередное падение запасов... читать дальше
.16 мая 2017 года 10:31
"Нефть продолжает "подпитываться" позитивом от договоренности России и Саудовской Аравии продлить пакт по сокращению добычи до марта 2018 года. Также ожидается присоединение и других стран. Сегодня в фокусе будет ежемесячный отчет МЭА о состоянии глобального рынка нефти, что будет интересно в... читать дальше
.16 мая 2017 года 10:05
"Нефтяные котировки продолжают рост во вторник утром из-за договоренностей по сокращению добычи ряда стран-производителей, цена на Brent прибавляет 0,3%, стоимость барреля вплотную приблизилась к отметке 52 доллара. Мы полагаем, что в ближайшие дни этот рост может быть продолжен", - отмечает... читать дальше
.16 мая 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются во вторник, китайский рынок снижается. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.15 мая 2017 года 17:39
"Опубликованные в этот понедельник данные по экономической активности в Китае за апрель показали снижение темпов роста, - указывает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. - В частности, данные показали замедление темпов роста промышленного производства до 6,5% в годовом выражении, темпов роста... читать дальше
.15 мая 2017 года 16:50
"Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием усиления политической нестабильности в мире на фоне ослабления курса доллара США. Представители ФРС США сообщают, что в настоящий момент геополитическая неопределенность сильнее, чем полтора-два года назад. Кроме того, регулятор... читать дальше
.15 мая 2017 года 13:22
"Нефть растет на фоне заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении добычи на 9 месяцев. К текущему моменту Brent тестирует уровень в $52/bbl. Т.о. до встречи 25 мая российской и саудовской сторонам предстоит убедить оставшихся 22... читать дальше
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