В преддверии старта налогового периода банки не испытывают потребности в рублевой ликвидности - ИК "Велес Капитал"

"В пятницу ставка MosPrime o/n потеряла еще 6 б.п., оказавшись почти на уровне ключевой ставки ЦБ, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - В свою очередь, ставка RUONIA накануне опустилась практически до 9% годовых. На очередном аукционе РЕПО с ОФЗ Федерального казначейства банки привлекли лишь чуть более 20 из 180 млрд руб. Напомним, что днем ранее спрос превышал 60 млрд руб., а в среду составлял 75 млрд руб. В отсутствии необходимости для кредитных организаций в бюджетных ресурсах Росказначейство решило сократить лимит на понедельник до 140 млрд руб., а лимит по недельному аукциону будет сокращен в 7 раз — до 50 млрд руб. В подобных условиях можно ожидать, что старт очередного налогового периода в начале следующей недели пройдет для рынка без видимых потерь".