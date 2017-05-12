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12 мая 2017 года 18:53
ЦБ готов возобновить покупки валюты - TeleTrade
О возможном возврате Центробанка к прямым покупкам валюты заявила Эльвира Набиуллина. ЦБ неоднократно декларировал принципы рыночного курсообразования и сейчас не участвует в массированных покупках и продажах валюты, указывает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. "Впрочем, значимое косвенное влияние на курс регулятор всё же оказывает, - подчеркивает эксперт. - Но это не цель его, а «побочный продукт» инструментов, преследующих иную, главную задачу – уменьшение инфляции до 4%. Механизмы для этого – достаточно высокие ставки, ограничение денежной массы путём жёсткости кредитования, забирания с рынка денег на депозитных аукционах и пр. Это воздействует не только на инфляцию, но и на укрепление рубля. Но когда будет достигнута цель в 4% инфляции, ситуация может поменяться. А поскольку в апреле инфляция уже составила 4,1%, то такой момент настанет уже в ближайшее время. И тогда для регулятора ориентиры изменятся. Он может возобновить покупки валюты, выполняя триединую задачу. Во-первых, нужно не допустить слишком резкого ослабления инфляции, ниже 4%. Это дезориентировало бы рынки, подорвало бы стимулы в производстве и потреблении – цены должны повышаться оптимальными темпами. Во-вторых, важно не «перегнуть палку» с укреплением рубля. От этого страдает и бюджет, и экспортёры, и в целом доходы в экономике. При нынешних ценах на нефть искусственное сдерживание курса доллара ниже 55 руб. было бы болезненно для страны. В-третьих, покупки валюты пополнят международные резервы России, упавшие за годы кризиса. Так, на 5 мая 2017 г. они составляют 398,8 млрд долл., а, например, на 9 мая 2014 г. были 471,1 млрд долл. , по данным ЦБ РФ. Центробанк хотел бы довести их постепенно до 500 млрд. дол. для того, чтобы противостоять возможным внешним неблагоприятным обстоятельствам. При этом нужно понимать, что действовать регулятор будет осторожно, чтобы не нарушать рыночного равновесия и не обрушить курс". Но механизмы для плавного ограниченного ослабления рубля при необходимости у ЦБ обширны, отмечает М. Гойхман: "Уменьшение ключевой ставки ЦБ, помимо облегчения кредитования, способно снизить спрос на рубли у иностранных спекулянтов. Увеличение кредитования, финансирования банков по сделкам РЕПО и оставление больших свободных средств у банков также может перенаправить деньги на валютный рынок. Кроме того, госбанки могут получить рекомендации от ЦБ о покупке валюты. Таким образом, помимо непосредственного приобретения валюты ЦБ, воздействие на курс возможно и иными способами. Но ориентиром и ограничением для курса может служить рублёвая цена нефти в 3100-3200 руб. за баррель. Сейчас она составляет 2900 руб. по марке Brent, то есть рублю ещё есть куда снижаться, и он вполне может достичь 59-60 руб/дол. на Форекс в ближайшие месяцы".
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