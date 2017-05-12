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12 мая 2017 года 18:08
Цены на золото в ближайшие месяцы будут оставаться в рамках установившегося коридора - Julius Baer
"После первого тура президентских выборов во Франции в конце апреля золото оказалось под давлением, и цены опустились более чем на 5% с высот, близких к 1 300 долл. США за унцию, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Поскольку это случилось в отсутствие значительных распродаж на рынке физического золота, основной причиной может являться закрытие позиций на рынке фьючерсов. Подразумеваемая волатильность на рынке опционов, тем временем, опустилась до новых рекордных значений. В то время как премия за политический риск, связанная с французскими выборами, ушла из цены на золото, политика и геополитика остаются в центре внимания инвесторов. Исторически, эти два фактора никогда не имели длительного воздействия на цены на золото, вместо этого вызывая краткосрочные девиации от долгосрочных тенденций, если только на первый план не выходили более общие последствия для экономики или финансовых рынков. Это особенно касается политических новостей, какой на этой неделе была новость об увольнении директора ФБР. Растущая напряженность вокруг Северной Кореи является стимулом для роста бычьих настроений на рынке золота, поскольку разрастание конфликта будет влиять на настроения на финансовых рынках и в свою очередь поддерживать цены. Мы считаем, что Северная Корея является одной из причин стабильного спроса на золото со стороны инвесторов. Учитывая ограниченную перспективу укрепления доллара США и роста доходности по американским облигациям, мы полагаем, что в ближайшие месяцы золото будет оставаться в текущем ценовом коридоре, и подтверждаем свою нейтральную позицию. После президентских выборов во Франции политика и геополитика остаются в центре внимания на рынке золота. Напряжение вокруг Северной Кореи является стимулом для роста бычьих настроений на рынке золота и одной из причин, почему инвесторы сохраняют свои позиции. Мы считаем, что в ближайшие месяцы цены на золото будут оставаться в рамках установившегося коридора, и подтверждаем свою нейтральную позицию".
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12 мая 2017 года 17:30
"В то время как участники рынка оценивают последние данные отчетов ОПЕК и Минэнерго США, нефтяные цены в пятницу восстанавливаются до уровней $51, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В целом, данные отчетов стали факторами поддержки котировок: США отчитались о рекордном сокращении... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:56
Аналитики Raiffeisenbank сохраняют рекомендацию на покупку евробондов Russia 28 (имеющих наибольшую текущую доходность в GEM с минимальным уровнем кредитного риска), говорится в обзоре банка. читать дальше
.12 мая 2017 года 13:51
"Доллар на глобальном рынке относительно стабилен в ожидании данных по инфляции в США. Несмотря на сохраняющиеся вопросы к последней американской статистике, рынок оставляет без сомнений повышение ставки на июньском заседании ФРС. Вместе с тем больший интерес испытывается к дальнейшей судьбе... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:13
"Нефть пока безуспешно пытается развить позитивную динамику последних двух торговых сессий, оставаясь ниже отметок $51/bbl по Brent. Заявления "очередных" сторон-участников сделки ОПЕК+ о готовности поддержать продление соглашения на вторую половину года не нашли отражения в ценах (накануне С.... читать дальше
.12 мая 2017 года 12:05
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка снижаются до уровня 2,37-2,38% годовых, нефть Brent стабильна, удерживается вблизи отметки 50,8. Скорее всего, в этом ключе российские суверенные евробонды будут демонстрировать "боковую" динамику котировок. При этом глобальные рынки будут в ожидании выхода... читать дальше
.12 мая 2017 года 11:25
Справедливым диапазоном колебаний сейчас видится область 47-57 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов готовятся отметиться ростом по итогам недели впервые за последний месяц по мере того, как ОПЕК "сигналит" о готовности продлить соглашение по сокращению добычи, а запасы в США стремительно падают. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.12 мая 2017 года 10:06
"Котировки нефти прибавляют 0,26% (до 50,9$ по смеси Brent). Нефть протестировала зону 51,5-50,50 и сегодня при отсутствии драйверов движения будет консолидироваться на текущих уровнях. После двух дней роста сегодня мы ожидаем снижение волатильности котировок", - отмечает аналитик "Открытие... читать дальше
.12 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.11 мая 2017 года 15:59
"Ближневосточные страны и Россия собираются продлить срок действия соглашения по снижению производства и даже обсуждают его продление за пределы 2017 года. Нефтяные переговоры должны активизироваться перед встречей ОПЕК в конце мая, что поддержит настроения на рынке и создаст временный рыночный... читать дальше
.11 мая 2017 года 13:19
Справедливым диапазоном колебаний сейчас можно считать область 50-60 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю, а Brent закрепился выше 50 долларов за баррель после того как в США было зафиксировано значительное снижение коммерческих запасов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Контракты на... читать дальше
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