Котировки Brent на следующей неделе смогут закрепиться в границах коридора $50,6 – 52 - Бинбанк

"В то время как участники рынка оценивают последние данные отчетов ОПЕК и Минэнерго США, нефтяные цены в пятницу восстанавливаются до уровней $51, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В целом, данные отчетов стали факторами поддержки котировок: США отчитались о рекордном сокращении запасов в 2017 году (более чем на 5 млн барр.), а также о недельных темпах роста сланцевого производства, которые остались на стабильных уровнях прошлых недель и не стали для инвесторов неожиданностью; картель в очередной раз сообщил рынку о своем почти безукоризненном следовании пакту сокращения нефтедобычи и отметил, что мировые запасы нефти проявляют первые признаки начала своего снижения. Полагаем, что следующая неделя станет для нефтяного рынка подготовкой перед главным событием весны – заседанием ОПЕК + 25 мая в Вене. В связи с этим, с высокой вероятностью, новостной фон на неделе будет позитивным: 17 мая ОПЕК проведет предварительное заседание внутренней Экономической Комиссии, на котором определиться с методами продления сделки. Также фактором поддержки могут стать данные отчета МЭА, в том случае, если агентство сойдется во мнениях с ОПЕК о том, что мировые запасы энергоносителя в скором времени перейдут к сокращению. Мы считаем, что на следующей неделе реализация существенных распродаж на нефтяном рынке маловероятна, в связи с чем котировки смогут закрепиться в границах коридора $50,6 – 52".