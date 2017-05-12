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12 мая 2017 года 17:30
Котировки Brent на следующей неделе смогут закрепиться в границах коридора $50,6 – 52 - Бинбанк
"В то время как участники рынка оценивают последние данные отчетов ОПЕК и Минэнерго США, нефтяные цены в пятницу восстанавливаются до уровней $51, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В целом, данные отчетов стали факторами поддержки котировок: США отчитались о рекордном сокращении запасов в 2017 году (более чем на 5 млн барр.), а также о недельных темпах роста сланцевого производства, которые остались на стабильных уровнях прошлых недель и не стали для инвесторов неожиданностью; картель в очередной раз сообщил рынку о своем почти безукоризненном следовании пакту сокращения нефтедобычи и отметил, что мировые запасы нефти проявляют первые признаки начала своего снижения. Полагаем, что следующая неделя станет для нефтяного рынка подготовкой перед главным событием весны – заседанием ОПЕК + 25 мая в Вене. В связи с этим, с высокой вероятностью, новостной фон на неделе будет позитивным: 17 мая ОПЕК проведет предварительное заседание внутренней Экономической Комиссии, на котором определиться с методами продления сделки. Также фактором поддержки могут стать данные отчета МЭА, в том случае, если агентство сойдется во мнениях с ОПЕК о том, что мировые запасы энергоносителя в скором времени перейдут к сокращению. Мы считаем, что на следующей неделе реализация существенных распродаж на нефтяном рынке маловероятна, в связи с чем котировки смогут закрепиться в границах коридора $50,6 – 52".
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12 мая 2017 года 18:08
"После первого тура президентских выборов во Франции в конце апреля золото оказалось под давлением, и цены опустились более чем на 5% с высот, близких к 1 300 долл. США за унцию, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Поскольку это случилось в отсутствие значительных... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:56
Аналитики Raiffeisenbank сохраняют рекомендацию на покупку евробондов Russia 28 (имеющих наибольшую текущую доходность в GEM с минимальным уровнем кредитного риска), говорится в обзоре банка. читать дальше
.12 мая 2017 года 13:51
"Доллар на глобальном рынке относительно стабилен в ожидании данных по инфляции в США. Несмотря на сохраняющиеся вопросы к последней американской статистике, рынок оставляет без сомнений повышение ставки на июньском заседании ФРС. Вместе с тем больший интерес испытывается к дальнейшей судьбе... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:13
"Нефть пока безуспешно пытается развить позитивную динамику последних двух торговых сессий, оставаясь ниже отметок $51/bbl по Brent. Заявления "очередных" сторон-участников сделки ОПЕК+ о готовности поддержать продление соглашения на вторую половину года не нашли отражения в ценах (накануне С.... читать дальше
.12 мая 2017 года 12:05
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка снижаются до уровня 2,37-2,38% годовых, нефть Brent стабильна, удерживается вблизи отметки 50,8. Скорее всего, в этом ключе российские суверенные евробонды будут демонстрировать "боковую" динамику котировок. При этом глобальные рынки будут в ожидании выхода... читать дальше
.12 мая 2017 года 11:25
Справедливым диапазоном колебаний сейчас видится область 47-57 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов готовятся отметиться ростом по итогам недели впервые за последний месяц по мере того, как ОПЕК "сигналит" о готовности продлить соглашение по сокращению добычи, а запасы в США стремительно падают. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.12 мая 2017 года 10:06
"Котировки нефти прибавляют 0,26% (до 50,9$ по смеси Brent). Нефть протестировала зону 51,5-50,50 и сегодня при отсутствии драйверов движения будет консолидироваться на текущих уровнях. После двух дней роста сегодня мы ожидаем снижение волатильности котировок", - отмечает аналитик "Открытие... читать дальше
.12 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.11 мая 2017 года 15:59
"Ближневосточные страны и Россия собираются продлить срок действия соглашения по снижению производства и даже обсуждают его продление за пределы 2017 года. Нефтяные переговоры должны активизироваться перед встречей ОПЕК в конце мая, что поддержит настроения на рынке и создаст временный рыночный... читать дальше
.11 мая 2017 года 13:19
Справедливым диапазоном колебаний сейчас можно считать область 50-60 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю, а Brent закрепился выше 50 долларов за баррель после того как в США было зафиксировано значительное снижение коммерческих запасов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Контракты на... читать дальше
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