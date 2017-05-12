Текущая коррекция на акциях – не повод для паники - УК "Альфа-Капитал"

"Российский рынок акций в конце недели ушел в «красную зону», - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал»

Андрей Шенк. - Продавцы взяли верх над покупателями на фоне повышенной волатильности сырьевых цен и вновь начавшего укрепляться рубля. Возникает такая ситуация, при которой инвесторы не готовы брать на себя избыточный валютный риск и покупать российские акции, опасаясь ослабления рубля. При этом они предпочитают играть в Carry Trade, зарабатывая на разнице процентных ставок, что вызывает в моменте еще более сильное укрепление. Не помогают даже «словесные интервенции» ЦБ, который на неделе заявил, что будет покупать валюты в резервы при достижении уровня инфляции в 4%, что может произойти довольно скоро. Но текущая коррекция на акциях – это не повод для паники. Наоборот, это дает возможность купить по более интересным ценам. Потенциал роста рынка в среднесрочной перспективе все еще остается высоким, особенно на фоне ускорения роста экономки, снижения ставки и растущих прибылей".