.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара доллар/рубль вышла из краткосрочного нисходящего канала- БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 мая 2017 года 15:34
Пара доллар/рубль вышла из краткосрочного нисходящего канала- БКС
Пара доллар/рубль после падения на протяжении последних трех сессий наконец-то нашла точку опоры около уровня 57, отскочив от него, отмечают эксперты БКС. Сегодня доллар прибавляет к рублю 0,35%, торгуясь на отметке 57,25. Позитивной динамике пары доллар/рубль способствует умеренное снижение нефтяных котировок, а также ожидания покупок ЦБ валюты для пополнения резервов, которые, возможно, начнутся после 25 мая. Нефтяные котировки консолидируются вблизи недельных максимумов. Несмотря на вышедший вчера негативный отчет ОПЕК, которым организация фактически призналась в провале своей стратегии, инвесторы надеются, что это подвигнет производителей нефти к более активным действиям, в том числе к пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти и в 2018 году. Сейчас котировки Brent теряют 0,2%, торгуясь около отметки $50,6 за баррель. На международном валютном рынке наступило затишье, индекс доллара, установив вчера новый трехнедельный максимум около уровня 99,9, откатился, и сейчас торгуется без существенных изменений на отметке 99,62. Вышедшие вчера позитивные данные о рынке труда США и негативные об инфляции, показавшие ее ускорение, убеждают инвесторов в том, что повышение ставки в лучшем случае будет идти уже обозначенными ФРС темпами. Пара евро/доллар отскочила вчера от нового трехнедельного минимума, установленного чуть ниже уровня 1,084. Похоже, падение, вызванное фиксацией позиций после окончания выборов во Франции, иссякло, рынок стабилизировался в коридоре 1,085–1,090 в ожидании каких-либо значительных факторов для дальнейшего движения. Важной поддержкой для пары является уровень 1,082. Сейчас евро прибавляет к доллару 0,15% около отметки 1,0875. С технической точки зрения, пара доллар/рубль вышла из краткосрочного нисходящего канала, в котором она понижалась с прошлой пятницы. Так как ускорения роста после этого не произошло, высока вероятность, что это был ложный выход, поэтому лучше дождаться обновления вчерашнего максимума 57,37, либо закрытия часовой свечки выше этого уровня.
.
12 мая 2017 года 18:08
"После первого тура президентских выборов во Франции в конце апреля золото оказалось под давлением, и цены опустились более чем на 5% с высот, близких к 1 300 долл. США за унцию, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Поскольку это случилось в отсутствие значительных... читать дальше
.12 мая 2017 года 17:30
"В то время как участники рынка оценивают последние данные отчетов ОПЕК и Минэнерго США, нефтяные цены в пятницу восстанавливаются до уровней $51, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В целом, данные отчетов стали факторами поддержки котировок: США отчитались о рекордном сокращении... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:56
Аналитики Raiffeisenbank сохраняют рекомендацию на покупку евробондов Russia 28 (имеющих наибольшую текущую доходность в GEM с минимальным уровнем кредитного риска), говорится в обзоре банка. читать дальше
.12 мая 2017 года 13:51
"Доллар на глобальном рынке относительно стабилен в ожидании данных по инфляции в США. Несмотря на сохраняющиеся вопросы к последней американской статистике, рынок оставляет без сомнений повышение ставки на июньском заседании ФРС. Вместе с тем больший интерес испытывается к дальнейшей судьбе... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:13
"Нефть пока безуспешно пытается развить позитивную динамику последних двух торговых сессий, оставаясь ниже отметок $51/bbl по Brent. Заявления "очередных" сторон-участников сделки ОПЕК+ о готовности поддержать продление соглашения на вторую половину года не нашли отражения в ценах (накануне С.... читать дальше
.12 мая 2017 года 12:05
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка снижаются до уровня 2,37-2,38% годовых, нефть Brent стабильна, удерживается вблизи отметки 50,8. Скорее всего, в этом ключе российские суверенные евробонды будут демонстрировать "боковую" динамику котировок. При этом глобальные рынки будут в ожидании выхода... читать дальше
.12 мая 2017 года 11:25
Справедливым диапазоном колебаний сейчас видится область 47-57 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов готовятся отметиться ростом по итогам недели впервые за последний месяц по мере того, как ОПЕК "сигналит" о готовности продлить соглашение по сокращению добычи, а запасы в США стремительно падают. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.12 мая 2017 года 10:06
"Котировки нефти прибавляют 0,26% (до 50,9$ по смеси Brent). Нефть протестировала зону 51,5-50,50 и сегодня при отсутствии драйверов движения будет консолидироваться на текущих уровнях. После двух дней роста сегодня мы ожидаем снижение волатильности котировок", - отмечает аналитик "Открытие... читать дальше
.12 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.11 мая 2017 года 15:59
"Ближневосточные страны и Россия собираются продлить срок действия соглашения по снижению производства и даже обсуждают его продление за пределы 2017 года. Нефтяные переговоры должны активизироваться перед встречей ОПЕК в конце мая, что поддержит настроения на рынке и создаст временный рыночный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.