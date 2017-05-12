Потенциал возврата USD/RUB ниже 56 выглядит ограниченным - "Нордеа Банк"

"Рубль сохраняет относительную стабильность в первой половине торгов пятницы. Достаточно благоприятный внешний фон для EM активов, нефть выше $50/bbl, приближение налогового периода оказывают поддержку национальной валюте. На горизонте же картина для рубля куда более интересная – пик налогов и ожидания по сделке ОПЕК+ с одной стороны и заявления главы банка России о возможности выхода на рынок ЦБ и сохранении пространства для снижения ставки с другой. Определенно вес последних куда более заметный, нежели локальные темы. В этой связи вполне логично разделить ту точку зрения, что потенциал возврата USD/RUB ниже 56 выглядит ограниченным. Краткосрочно USD/RUB в диапазоне 56,8-57,5", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.