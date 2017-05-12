Стабилизация рубля временная - РосЕвроБанк

Сейчас курс рубля стабилизировался в районе 57,15 за доллар и около 62 к евро. Но это временная стабилизация, которая связана с остановкой роста цен на нефть. Многое будет зависеть именно от стоимости нефти, по крайней мере, полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков, в ближайшие пару недель. До 25 мая, когда нефтедобывающие страны соберутся в Вене, волатильность будет оставаться повышенной, поэтому рубль может реагировать изменением курса на 20-30 коп. в течение торгового дня. Если страны ОПЕК и другие нефтяные государства смогут удивить рынок, Brent достигнет $55 и выше, а рубль будет тестировать 55-56 за доллар. В ином случае российская валюта быстро упадет до 59, а затем будет продолжать движение в районе 61-63 за доллар, где ожидается новый этап консолидации.

В МЭР советуют ориентироваться на 63-64 руб. за доллар в ближайшие месяцы, но пока такой прогноз кажется пессимистичным. Если же цены на нефть рухнут вновь, то под давлением импорта рубль может упасть даже ниже 64 к доллару. Но это произойдет уже осенью, отмечает специалист РосЕвроБанка.