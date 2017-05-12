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12 мая 2017 года 12:22
Среднесрочно текущие уровни по рублю смотрятся привлекательно для покупок иностранной валюты - Промсвязьбанк
"Из событий вчерашнего дня выделим интервью главы Банка России Э. Набиуллиной корпоративному изданию коммуникационного агентства EM, в котором прозвучали заявления о возможности возобновления покупок иностранной валюты в ЗВР в случае достижения цели по инфляции в 4%. Мы ожидаем, что целевые уровни будут достигнуты уже к июньскому заседанию ЦБ РФ, на котором, не исключено, может быть принято решение о возобновлении покупок валюты для пополнения резервов. Впрочем, вряд ли объем покупок будет существенным, чтобы сразу оказывать серьезное влияние на курс рубля. Более того, ЦБ обещает покупать валюту только в случае, если его операции не будут оказывать влияние на курс. Но в течение нескольких месяцев накопленным итогом будет формироваться весомая сумма покупок, что, на наш взгляд, с большой вероятностью может приостановить среднесрочный тренд на укрепление рубля. Среднесрочно текущие уровни по рублю смотрятся привлекательно для покупок иностранной валюты", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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12 мая 2017 года 18:08
"После первого тура президентских выборов во Франции в конце апреля золото оказалось под давлением, и цены опустились более чем на 5% с высот, близких к 1 300 долл. США за унцию, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Поскольку это случилось в отсутствие значительных... читать дальше
.12 мая 2017 года 17:30
"В то время как участники рынка оценивают последние данные отчетов ОПЕК и Минэнерго США, нефтяные цены в пятницу восстанавливаются до уровней $51, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В целом, данные отчетов стали факторами поддержки котировок: США отчитались о рекордном сокращении... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:56
Аналитики Raiffeisenbank сохраняют рекомендацию на покупку евробондов Russia 28 (имеющих наибольшую текущую доходность в GEM с минимальным уровнем кредитного риска), говорится в обзоре банка. читать дальше
.12 мая 2017 года 13:51
"Доллар на глобальном рынке относительно стабилен в ожидании данных по инфляции в США. Несмотря на сохраняющиеся вопросы к последней американской статистике, рынок оставляет без сомнений повышение ставки на июньском заседании ФРС. Вместе с тем больший интерес испытывается к дальнейшей судьбе... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:13
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.12 мая 2017 года 12:05
"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка снижаются до уровня 2,37-2,38% годовых, нефть Brent стабильна, удерживается вблизи отметки 50,8. Скорее всего, в этом ключе российские суверенные евробонды будут демонстрировать "боковую" динамику котировок. При этом глобальные рынки будут в ожидании выхода... читать дальше
.12 мая 2017 года 11:25
Справедливым диапазоном колебаний сейчас видится область 47-57 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов готовятся отметиться ростом по итогам недели впервые за последний месяц по мере того, как ОПЕК "сигналит" о готовности продлить соглашение по сокращению добычи, а запасы в США стремительно падают. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.12 мая 2017 года 10:06
"Котировки нефти прибавляют 0,26% (до 50,9$ по смеси Brent). Нефть протестировала зону 51,5-50,50 и сегодня при отсутствии драйверов движения будет консолидироваться на текущих уровнях. После двух дней роста сегодня мы ожидаем снижение волатильности котировок", - отмечает аналитик "Открытие... читать дальше
.12 мая 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу. читать дальше
.11 мая 2017 года 15:59
"Ближневосточные страны и Россия собираются продлить срок действия соглашения по снижению производства и даже обсуждают его продление за пределы 2017 года. Нефтяные переговоры должны активизироваться перед встречей ОПЕК в конце мая, что поддержит настроения на рынке и создаст временный рыночный... читать дальше
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