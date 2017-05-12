Ожидаем консолидацию курса около уровней 57 руб./$1 в преддверии выходных - ING Bank

Курс рубля консолидируется около уровней 57 руб./$1 в преддверии выходных, считают аналитики ING Bank.

"Вчерашний день рубль вновь завершил ростом на 0,7% к доллару США, вплотную приблизившись к отметкам 57 руб./$1. Рост цен на нефть (Brent до $51) оставались основным драйвером. Локальные потоки немного активизировались, однако по структуре сильно не поменялись: на рынке есть заметные экспортные продажи при отсутствии какого-либо значительного спроса на валюту. Внешний фон остается умеренно-позитивным, но без явных новостных поводов. Локально таким поводом могли стать комментарии главы ЦБ о том, что регулятор рассматривает возможность начала покупок валюты в резервы после достижения инфляцией уровней 4%. Как мы и указывали, этих уровней инфляция может достичь уже в мае-июне, что, теоретически, открывает ЦБ возможность для начала операций. В то же время, сами эти новости не являются новыми для рынка, и, если такие операции будут все-таки анонсированы, то ЦБ, вероятно, предпочтет действовать очень аккуратно с целью минимизации влияния на курс и волатильность. Поэтому, возможно, эти комментарии вчера на рубле никак не сказались. Сегодня в преддверии выходных ожидаем консолидацию курса около уровней 57 руб./$1", - говорится в обзоре.