Справедливым диапазоном колебаний сейчас видится область 47-57 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов готовятся отметиться ростом по итогам недели впервые за последний месяц по мере того, как ОПЕК "сигналит" о готовности продлить соглашение по сокращению добычи, а запасы в США стремительно падают. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне 12 мая в 10:30 мск торговались на уровне 50,78 доллара за баррель, прибавляя по итогам недели 1,8% Одновременно американский эталон WTI стоил 47,80 доллара за баррель, прирастая за этот же период на 1,96%. Есть определённые сомнения, что темпы роста добычи в США достаточно высоки, но пока они не превышают темпы роста мирового спроса, решение ОПЕК по заморозке добычи на текущем уровне должно будет поддерживать цены. Справедливым диапазоном колебаний сейчас видится область 47-57 долларов за баррель, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.