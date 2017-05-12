Акции будут торговаться в "боковике" - БКС

"Российский рынок акций вернулся на уровни, которые были отмечены в начале торговой недели, несмотря на значительно подорожавшую нефть и укрепившийся рубль. Мы ожидаем, что акции будут торговаться в "боковике". Сегодня ожидается выход макроданных в США (индекс потребительских цен и данные по обороту розничной торговли за апрель во второй половине дня). В воскресенье президент Владимир Путин должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита "Один пояс – один путь", который пройдет в Пекине", - отмечают специалисты БКС.