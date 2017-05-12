Вчерашние распродажи рынка акций сегодня могут быть выкуплены - КИТ Финанс Брокер

"Российский рынок в четверг отторговался с отрицательным результатом. Индексы ММВБ и РТС снизились на 1,27% и 0,52% соответственно. Очевидных поводов для снижения рынок не предоставил. Нефтяные котировки продолжили движение вверх, прибавив 1%, внешние площадки также не предоставили причин для распродаж. Вероятно, инвесторы фиксировали прибыль на фоне локального роста котировок. С конца апреля на рынке происходит консолидация, индекс ММВБ двигается возле отметки 2000 пунктов. С учетом нейтрального внешнего фона вчерашние распродажи сегодня могут быть выкуплены. Сегодня последний день для покупки акций "Мосбиржи" под дивиденды. Кроме того, ждем новостей от "Сургутнефтегаза", "ФСК ЕЭС", "ТГК-1" - компании проведут заседания совета директоров (повестка - дивиденды). "Русал" представит финансовые результаты за 1 квартал 2017 года", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.