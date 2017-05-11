После завершения периода усреднения обязательных резервов банков в ЦБ на денежном рынке отмечается некоторое улучшение ситуации - ИК "Велес Капитал"

"Межбанковская ставка MosPrime o/n снизилась на 18 б.п., хотя по-прежнему остается выше ключевой ставки ЦБ, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Заметно сократился спрос кредитных организаций на аукционах РЕПО с ОФЗ Федерального казначейства. На аукционе o/n ведомство сократило лимит с 250 до 80 млрд руб., однако даже эта сумма не была востребована полностью (спрос составил 63,5 млрд руб.). Более чем вдвое снизился спрос банков и на недельном аукционе РЕПО с ОФЗ: банки привлекли чуть более 300 млрд руб. (из лимита в 350 млрд руб.), тогда как неделей ранее спрос составлял 779,3 млрд руб. (при лимите Росказначейства в 400 млрд руб.). В пятницу Федеральное казначейство расширит лимит на 100 млрд руб. (до 180 млрд руб.) и, вероятно, сохранит или еще больше увеличит его на аукционе в понедельник, поэтому у банков будет возможность пополнить резервы ликвидности к началу очередного периода обязательных платежей. На валютном рынке рубль в первые часы предпринимал попытки вытеснить доллар за рубеж в 57, используя дальнейший рост котировок нефти выше 51 долл. за баррель. Однако в дальнейшем американской валюте все же удалось сохранить позиции выше 57 руб. Стоит отметить, что в целом на рынке нефти (и, соответственно, для рубля) сохраняется благоприятный фон: к позитивным для рынка данным по снижению запасов нефти добавились новые сигналы о возможном продлении соглашения между странами-производителями нефти. Однако последний фактор пока по-прежнему не выходит за рамки спекуляций, поэтому позиции котировок выше 50 долл. за баррель имеют под собой неустойчивую основу".