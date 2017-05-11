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11 мая 2017 года 17:51
Стоит присмотреться к покупкам российских бумаг - УК "Альфа-Капитал"
"Российский рынок акций, с начала года испытывавший слабость, наконец начал расти – за месяц в рублях рынок прибавил 1,85%, в долларах 2%, - констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - Эта динамика выглядит как начало разворота, поэтому стоит присмотреться к покупкам российских бумаг. Тем более, что потенциал роста все еще довольно существенный". В начале года основными продавцами выступали нерезиденты, которые фиксировали прибыль после удачного 2016 года. Пока иностранные инвесторы не охотно возвращаются на российский рынок акций. Они предпочитают играть в Carry Trade, покупая длинные ОФЗ и зарабатывая, на замедлении инфляции и снижении ставок. Но по мере снижения ставок в рублях и роста долларовых ставок, привлекательность Carry Trade будет снижаться, и спекулятивный капитал может пойти на рынок акций. В таком случае, рынок может вырасти довольно сильно за короткий промежуток времени, поэтому задумываться о покупке нужно уже сейчас, рекомендует эксперт УК. "Причем, несмотря на то, что нерезиденты будут заходить через покупку ETF, то есть будут покупать индекс, точечный подход все равно может дать свои плоды, - отмечает А. Шенк. - Например, с учетом текущей ситуации на валютном рынке, интересными могут быть акции экспортеров сырья. Правда стоит отдавать предпочтение тем, где цены на сырье менее волатильны. Хорошими идеями могут быть акции АЛРОСы, Полиметалла и производители удобрений, тогда как черные металлурги могут оказаться под давлением из-за снижения внутренних цен". Еще одна идея на внутреннем рынке - дивидендные истории. В ряде имен все еще сохраняется интрига даже по размеру дивидендов на этот год, но спрос на них будет сохраняться и дальше. Хорошие дивидендные истории – это префы Сургутнефтегаза, Норникель и Газпром, которые также являются экспортёрами и будут расти в случае ослабления рубля. Третий тип идей - это, по мнению аналитика УК, спекулятивные ставки: "Тут можно отметить акции МТС, которые сильно подешевели на фоне иска Роснефти к АФК Системе. Тем не менее, высоко вероятно, что АФК Система в случае проигрыша в суде сможет расплатиться без применения экстренных мер в виде продажи активов. Поэтому можно сделать ставку на довольно быстрое возвращение котировок МТС к уровням до подачи иска. Более того, есть вероятность, что в будущем дивидендные выплаты МТС вырастут".
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11 мая 2017 года 15:59
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.11 мая 2017 года 09:51
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.11 мая 2017 года 09:30
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Азиатские фондовые индексы растут в четверг, исключение составляет китайский рынок акций. Цены на нефть продолжают расти в четверг. читать дальше
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