Высокий интерес к EM указывает на сохранение поддержки для рынка акций РФ в мае - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 10 мая 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что существенный интерес инвесторов к акциям развивающихся рынков (EM) указывает на сохранение поддержки для российского фондового рынка в мае и служит мощным антидотом дальнейшего спада.

Эксперты отмечают, что российский рынок акций получает поддержку только за счет GEM фондов (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки), в то время как из фондов, специализирующихся исключительно на России, наблюдаются оттоки.

По данным анализа, институциональные инвесторы остались чистыми продавцами вторую неделю подряд. При этом розничные инвесторы заняли нейтральную позицию.

"Инвесторы по-прежнему не определились, будут ли наращивать позиции на данном этапе, что вполне понятно: мы также занимаем фундаментально нейтральный взгляд на рынок при текущих ценовых уровнях", - говорится в обзоре.

Главной темой прошлой недели стали проблемы АФК "Система" (MOEX: AFKS), которые привлекали розничных инвесторов в бумаги холдинга, а также "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Роснефти" (MOEX: ROSN).

"После просадки акции МТС вышли на первое место по приросту покупок. Мы считаем, что распродажи этих бумаг были чрезмерны, и видим хорошую точку для входа. АФК "Система", король аттракциона "Американские горки", тоже показал ускорение покупок. Также усилился интерес покупателей к "Роснефти". Мы выделяем существенное увеличение продаж в акциях "Газпрома" (MOEX: GAZP). Фундаментальных причин для распродаж, по нашему мнению, нет, за исключением спекуляций вокруг дивидендов госкомпаний. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) оказался на втором месте в списке продаж - бумагу продавали на силе", - говорится в обзоре.