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11 мая 2017 года 17:18
Высокий интерес к EM указывает на сохранение поддержки для рынка акций РФ в мае - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 10 мая 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что существенный интерес инвесторов к акциям развивающихся рынков (EM) указывает на сохранение поддержки для российского фондового рынка в мае и служит мощным антидотом дальнейшего спада. Эксперты отмечают, что российский рынок акций получает поддержку только за счет GEM фондов (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки), в то время как из фондов, специализирующихся исключительно на России, наблюдаются оттоки. По данным анализа, институциональные инвесторы остались чистыми продавцами вторую неделю подряд. При этом розничные инвесторы заняли нейтральную позицию. "Инвесторы по-прежнему не определились, будут ли наращивать позиции на данном этапе, что вполне понятно: мы также занимаем фундаментально нейтральный взгляд на рынок при текущих ценовых уровнях", - говорится в обзоре. Главной темой прошлой недели стали проблемы АФК "Система" (MOEX: AFKS), которые привлекали розничных инвесторов в бумаги холдинга, а также "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Роснефти" (MOEX: ROSN). "После просадки акции МТС вышли на первое место по приросту покупок. Мы считаем, что распродажи этих бумаг были чрезмерны, и видим хорошую точку для входа. АФК "Система", король аттракциона "Американские горки", тоже показал ускорение покупок. Также усилился интерес покупателей к "Роснефти". Мы выделяем существенное увеличение продаж в акциях "Газпрома" (MOEX: GAZP). Фундаментальных причин для распродаж, по нашему мнению, нет, за исключением спекуляций вокруг дивидендов госкомпаний. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) оказался на втором месте в списке продаж - бумагу продавали на силе", - говорится в обзоре.
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11 мая 2017 года 15:59
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.11 мая 2017 года 09:51
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Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Азиатские фондовые индексы растут в четверг, исключение составляет китайский рынок акций. Цены на нефть продолжают расти в четверг. читать дальше
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