Снижение индекса ММВБ сегодня не выйдет за пределы 1% - ИК "ФИНАМ"

"Во второй половине дня российские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику: ММВБ теряет более 0,8%, снижаясь до 2011 пунктов, а РТС на фоне крепнущего рубля теряет менее значительные 0,3% и торгуется вблизи 1108 пунктов. Влияние внешнего фона со стороны мировых рынков носит отчетливо негативный характер. По итогам сегодняшних торгов прогнозируется укрепление рубля к доллару США в пределах 0,5-0,75%. На фондовом рынке ожидаем снижение по ММВБ в пределах 0,5-1%", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.