Рынок акций закроет день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций закроет день в "минусе" как под давлением крепкого рубля, так и неуверенности на внешних площадках. К тому же свежий доклад OPEC показал, что даже усилий по сокращению добычи может быть недостаточно, чтобы сбалансировать рынок нефти", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.