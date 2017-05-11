Цены на нефть будут оставаться в диапазоне между $45 и $50 за баррель - Julius Baer

"Ближневосточные страны и Россия собираются продлить срок действия соглашения по снижению производства и даже обсуждают его продление за пределы 2017 года. Нефтяные переговоры должны активизироваться перед встречей ОПЕК в конце мая, что поддержит настроения на рынке и создаст временный рыночный "шум". Фундаментальное воздействие однако останется умеренным, в том числе потому, что сохраняется риск невыполнения сторонами принятых на себя обязательств. Прошедшие месяцы показали новую реальность на рынке нефти, где динамичность и конкурентоспособность сланцевой индустрии США не позволяют ценам достичь устойчивого уровня выше $50 за баррель. Растущий экспорт из Ливии и Нигерии также может стать источником давления на цены. Мы придерживаемся нейтральной позиции и полагаем, что цены будут оставаться в диапазоне между $45 и $50 за баррель", - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.