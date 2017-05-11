Индекс ММВБ сохраняет потенциал для возобновления подъема - InstaForex

"Российский фондовый рынок не смог продолжить вчерашний подъем и перешел в зону отрицательных значений, несмотря на дальнейшее удорожание нефти и боевой настрой зарубежных площадок. Индекс ММВБ ощущает на себе давление со стороны растущей национальной валюты, но пока удерживается над уровнем 2000 пунктов, сохраняя потенциал для возобновления подъема. В целом же на настроениях российских инвесторов сказывается история с АФК "Система", разрешение которой, судя по последним событиям, может затянуться", – обращает внимание аналитик InstaForex Игорь Ковалев.