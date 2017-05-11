К завершению фондовой сессии возможно улучшение ситуации - ИК Еврофинансы

"На российских биржах преобладают продажи и ослабление рубля, однако позитивный внешний фон и динамика нефти настраивают на вероятность улучшения ситуации к завершению сессии", - полагает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.