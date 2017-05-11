Во второй половине дня динамика акций окажется под влиянием ежемесячного отчёта ОПЕК о состоянии мирового рынка нефти - Dukascopy Bank SA

"В четверг, 11 мая, на глобальном рынке акций преобладает разнонаправленная динамика, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Дело в том, что европейские фондовые индикаторы находятся в ожидании публикации отчёта ОПЕК и окончания очередного заседания Банка Англии. Инвесторы рассчитывают на то, что процентная ставка будет сохранена на уровне 0,25%. Российские индексы акций также торгуются разнонаправленно, консолидируясь после вчерашнего роста. Так, если индекс ММВБ снижается на 0,4% до 2019 пунктов, то индекс РТС растет на 0,2% вслед за российским рублем, курс которого подорожал против доллара на 26 копеек до 57,16 руб./долл. Росту российской валюты способствует продолжающееся второй день подряд повышение цен на нефть до $50,8 за баррель марки Brent. Во второй половине дня динамика акций российских эмитентов окажется под влиянием ежемесячного отчёта ОПЕК о состоянии мирового рынка нефти - в центре внимания инвесторов будут данные по изменению объемов добычи странами, входящими в картель. В случае, если Саудовская Аравия нарастит добычу, то повысятся опасения того, что через две недели страны ОПЕК откажутся от продления ограничивающих добычу нефти квот".