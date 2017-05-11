Торговый диапазон на сегодня – 56,80-57,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На утренней сессии рубль укреплялся относительно доллара, максимальные уровни составили 56,95 руб./долл. Основное влияние на валютные котировки оказывают внешние факторы, - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Рубль следует за динамикой других сырьевых валют, где также наблюдается небольшой отскок после падения. Поддержку оказывает восстановление цен на нефть выше психологического значения 50 долл./баррель (Brent). Накануне Министерство энергетики США отчиталось о сокращении запасов сырой нефти на 5,25 млн баррелей, что более чем в 2 раза превысило ожидания игроков. Запасы бензина и дистиллятов также заметно сократились. Сейчас важно закрепить успех нефти. В этом может помочь ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. В частности, особое внимание будет уделено информации о соблюдении соглашений ОПЕК+ по сокращению объемов добычи. На сегодня запланирована публикация данных по промышленному производству в Великобритании, еженедельная статистика по заявкам на получение пособия по безработице в США. Также ожидается выступления чиновников ФРС США. Торговый диапазон на сегодня – 56,80-57,40 руб./долл.".